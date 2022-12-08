Trabzonspor ve Altay'ın eski futbolcusu Miodrag Jesic trafik kazasında hayatını kaybetti

Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bir dönem Partizan'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Jesic'in, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Jesic, en son Suudi Arabistan'ın Al-Shoalah takımını çalıştırdı.

Jesic, futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Altay'da forma giymişti.

TRABZONSPOR MESAJ YAYINLADI

Trabzonspor Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Miodrag Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün 1989-1990 sezonunda formasını giyen Miodrag Jesic'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Toprağın bol olsun Jesic." ifadelerine yer verildi.