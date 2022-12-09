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Trabzonspor merakla beklenen Larsen kararını açıkladı

Bordo - Mavililerde Larsen'in durumu netlik kazanıyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:53
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Bordo - Mavililerde Larsen'in durumu belli oldu

Trabzonspor merakla beklenen Larsen kararını açıkladı
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Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen ise dışarıda kalıyor. Sezon başında Peres'in uzun süreli sakatlığı yüzünden transfer edilen Danimarkalı sağ bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ülkesinden bazı takımların gündeminde olan Larsen için Trabzonspor'un ilk hedefi Cornelius gibi bonservis bedeli elde etmekti.

Ancak Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan Larsen eğer bir teklif getirirse sezon başında geldiği gibi bedelsiz gitme hakkı tanınacak. (Karadeniz Gazetesi)

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