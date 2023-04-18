Miraç adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Miraç isminin anlamını araştırıyor. Peki, Miraç ne demek? Miraç isminin anlamı nedir?

MİRAÇ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Miraç ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

-Bir yıldız adı.

-Çıkma, yükselme.

-Muhammet’in göğe yükselmesi.

MİRAÇ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Miraç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Miraç ismini koymak caizdir.

MİRAÇ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Miraç adında olanlar maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir.

Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir.

Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.