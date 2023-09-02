Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile. 'Kocam beni ikna etmeye çalışıyor' demişti

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile evli olan ünlü model Miranda Kerr, kendisinin dördüncü, eşinin üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Kerr, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile. 'Kocam beni ikna etmeye çalışıyor' demişti

Eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini açıkladı.

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Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile evli olan 40 yaşındaki Avustralyalı model, bir oğlu olacağını duyurdu.

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Snapchat'te, büyüyen göbeğini gözler önüne seren fotoğraflarını paylaşan Kerr, "Dördüncü bebeğimi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" diye not düştü.

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Eski eşi Orlando Bloom'dan bir, şimdiki eşi Evan Spiegel'den de iki oğlu olan Kerr, dördüncü çocuğunun da bir erkek olacağını yine Snapchat paylaşımıyla duyurdu.

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Kerr ile 33 yaşındaki Spiegel, Mayıs 2017'de evlendi. Çiftin 5 yaşında Hart ve 3 yaşında Myles adında iki oğlu var.

Ünlü modelin eski eşi Orlando Bloom ile birlikteliğinden olan oğlu Flynn ise 12 yaşında.

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