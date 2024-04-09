Miras için kan döktü

Kaynak: DHA
Miras için kan döktü
Tokat'ta, miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıs, eniştesini ve ablasını vurdu.

Tokat'taki oay, akşam saatlerinde Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Turan Ç., iddiaya göre, mezarlık ziyareti sonrası, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç., otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi Dursun ile ablası Nazik Karaca'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Nazik Karaca ise tedaviye alındı.

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Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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