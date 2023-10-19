Miras tartışmasında yeğeni ile eşi tarafından öldürülüp, cesedi akarsu yatağına atıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 68 yaşındaki Nahide Şimşek'in cesedi, çuvalın içerisinde akarsu yatağına atılmış halde bulundu. Miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü belirlenen Şimşek'in yeğeni N.Ü ile ile H.Ü. gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Miras tartışmasında yeğeni ile eşi tarafından öldürülüp, cesedi akarsu yatağına atıldı

İlçedeki 15 Kasım Mahallesi'nde bir çadırda yaşayan Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları 15 Ekim günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Şimşek'in yeğeninin kocası H.Ü. ile yeğeni N.Ü.'yü olayla bağlantısı olma ihtimali nedeniyle gözaltına aldı. Sorguya alınan çift, Şimşek'i öldürdüklerini itiraf etti. H.Ü., ifadesinde, yaşadıkları çadırın önünde miras tartışması yüzünden kavga ettikleri Şimşek'i, başına briket parçasıyla vurarak öldürdüğünü, cesedini ise çuvala sarıp el arabasıyla taşıdıkları Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını söyledi. Çiftin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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