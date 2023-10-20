Miras uğruna depremzede kadını öldürdüler. Vicdan yoksunları

Hatay'da ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 68 yaşındaki Nahide Şimşek'in cesedi, çuvalın içerisinde akarsu yatağına atılmış halde bulundu. Şimşek'i yeğeni ve eşinin öldürdüğü iddia edildi.

KAYNAK: DHA
Miras uğruna depremzede kadını öldürdüler. Vicdan yoksunları

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan ve ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 68 yaşındaki Nahide Şimşek, ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 15 Kasım Mahallesi'nde bir çadırda yaşayan Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları 15 Ekim günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Şimşek'in yeğeninin kocası H.Ü. ile yeğeni N.Ü.'yü olayla bağlantısı olma ihtimali nedeniyle gözaltına aldı.

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MİRAS İDDİASI

Sorguya alınan çift, Şimşek'i öldürdüklerini itiraf etti. H.Ü., ifadesinde, yaşadıkları çadırın önünde miras tartışması yüzünden kavga ettikleri Şimşek'i, başına briket parçasıyla vurarak öldürdüğünü, cesedini ise çuvala sarıp el arabasıyla taşıdıkları Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını söyledi.

Çiftin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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