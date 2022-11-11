MİR'in ardından bir yaptırım daha: Türkiye Rus uçaklarına hava sahasını kapattı

Batı'nın Rusya'ya yönelik ambargoları devam ederken Türkiye'nin de 500 kadar Rus yolcu uçağına hava sahasını kapattığı öğrenildi. Karardan etkilenen iki Rus şirketi, Pegas Touristik ve Nordwind temsilcilerinin, zorunlu güzergah değişikliği yüzünden Mısır gibi üçüncü ülkelere uçuş sürelerinin arttığını açıklamalarıyla durumun ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar, söz konusu uçaklara izin verilmesi halinde sorumluluğun Türkiye'de olacağı yorumunu yaptı.

YARISI KİRALIK UÇAKLARDAN OLUŞUYOR

DW Türkçe'den Muhammed Kafadar’ın haberine göre; Rusya'nın sivil yolcu uçağı filosunun yarıdan fazlası kiralık uçaklardan oluşuyor. Bunların çoğu Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı Bermuda'ya kayıtlı. Konuya dair bilgi veren uzmanlar, tüm sorunun Bermuda ve Rusya arasındaki kayıt karmaşasından kaynaklandığını söyledi. Havacılık editörü Tolga Özbek, tıpkı gemicilikte olduğu gibi maddi kolaylık sağlayan ülkelerin havayolu şirketlerince kayıt için tercih edildiğini, Bermuda'nın bu ülkelerden biri olduğunu belirtti. Düzenlemelere göre uçakların uluslararası seferlere katılabilmesi için zorunlu olan uçuşa elverişlilik sertifikaları, kayıtlı oldukları ülke tarafından oluşturuluyor.

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKALARINI İPTAL ETTİ

Batılı devlet ve şirketler, Ukrayna işgali yüzünden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar açıklayınca Bermuda, artık bu uçakların standartlara uygun şekilde denetlenemeyeceği endişesiyle Mart ayında uçuşa elverişlilik sertifikalarını iptal etti.

DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİNE DE EKLEDİ

Rusya da sivil havacılık operasyonlarına devam edebilmek için uçakları tek taraflı olarak kendi siciline kaydetmeye başladı. Ancak Bermuda'nın onayı olmadan bu, hukuki anlam ifade etmiyor. Rusya da Ekim ayı sonunda Bermuda'yı dost olmayan ülkeler listesine de ekledi.

İlk başta bu adım 700'den fazla hava taşıtını uçamaz hale getirirken o tarihten bu yana az sayıda uçağa bulundukları diğer ülke havalimanlarında el konuldu. Bazılarını da Rusya yasal olarak kendi adına tescil ettirmeyi başardı. Ancak İrlandalı AerCap gibi yabancı şirketlerden kiralanan 500 kadarı için bunu yapmak mümkün olmadı. Çin, Rusya'nın tek taraflı olarak tescilini kendi üstüne aldığını söylediği bu uçakları Temmuz ayından beri kendi hava sahasında istemiyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNCE BEKLEMEDE KALDIĞI YORUMLARI YAPILIYOR

Türkiye'nin tıpkı Rus ödeme sistemi MİR konusunda olduğu gibi Rusya aleyhine bir adım atmadan önce beklemede kaldığı, ancak sonunda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) direktifleri uyarınca karar almak zorunda kaldığı yorumları yapılıyor. Türkiye, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmasa da uluslararası sivil havacılık kurallarına uymakla yükümlü.

"SİGORTALI DEĞİLSE ÜLKENİZE DE UÇAMAZ"

Avukat Lale Kaplan, yaptığı açıklamada her uçağın sadece tek bir ülkeye kayıtlı olabileceğini ve uçuşa elverişlilik sertifikasının da kayıtlı olunan ülkece düzenlenebileceğini söyledi. Sertifikası olmayan uçağın sigortalanamayacağını kaydeden Kaplan, "Sigortalı değilse ülkenize de uçamaz, üstünden de geçemez" dedi.

"MÜLKİYETİ, RUSYA'YA AİT DEĞİL"

Avukat Cesim Parlak da "Rusya'daki sivil uçakların yarıdan fazlası kiralık. Mülkiyeti, tescili Rusya'ya ait değil. Uçakların sahibi şirketler itiraz ettiği halde Rusya kira sözleşmelerini 'tek taraflı uzattım' diyor. Teknik ve hukuki sorumluluklar yerine getirilmediği için bu uçaklarla yapılan seferler korsan uçuş niteliğinde" diye konuştu.

Parlak, uçuşlara izin verilirse, bir kaza ya da başka bir olumsuzluk halinde her türlü sorumluluğun Türkiye'de olacağını ifade etti.

HEYET GELECEK

Rus basını sorunun çözümü için Rusya'dan bir heyetin ilerleyen günlerde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini aktardı. Hukukçular heyet gelse de uluslararası hukukun devrede olacağını belirtiyor. Uzmanlar, sorunun ancak kaydı Rusya'da olan az sayıda uçağın kullanılmasıyla aşılabileceğini değerlendiriyor. Bunun da filosunda bu nitelikte uçak bulunmayan şirketleri zorlayacağı belirtiliyor.