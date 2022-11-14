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Rusya duyurdu! Pavlivka yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pavlivka yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:00
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Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pavlivka yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındı

Rusya duyurdu! Pavlivka yerleşim birimi ele geçirildi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verildi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Rus askeri birliklerinin yoğun çatışmaları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pavlivka yerleşim biriminin tamamı kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

"UKRAYNA'DA TOPLAM 6 BİN 593 TANK VE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ve buradaki çatışmalarda yaklaşık 300 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini ileri sürdü.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi, yakıt ve mühimmat ile askeri teçhizat depolarının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 176 helikopter, 2 bin 504 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 593 tank ve zırhlı araç, 891 çok namlulu roketatar, 3 bin 577 obüs ve havan topu, 7 bin 216 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mayorsk köyünün kontrol altına alındığını dün açıklamıştı.

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