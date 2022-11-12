İşgal ettiği Herson’dan kaçan Ruslar arkasında helikopter bıraktı

Rusya, Herson'daki savunma hattının tümüyle Dinyeper Nehri'nin sol yakasına kaydırıldığı, nehrin sağ yakasında askeri birliklerin kalmadığı açıklandı.

Ukrayna güçleri Herson'a girerken, kamu binalarına tekrar Ukrayna bayrakları çekildi.

Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Öte yandan Rus askerlerinin birçok askeri teçhizatın yanı sıra bir askeri helikopteri de geride bıraktığı görüldü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.