Kremlin'den Mir'den çıkan Türk bankalarına ilişkin dikkat çeken açıklama

Kremlin'den Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den ayrılmasıyla ilgili açıklama geldi. Birçok Türk bankası Rusya'nın ödeme sistemi Mir'den ayrılma kararı almıştı.

Kremlin, Rus ödeme sistemi Mir’den ayrılma yönünde karar alan Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı’ ve ‘dolaylı bir yaptırım tehdidi’ altında olduğunu vurguladı.

Rusya Merkez Bankası’nca Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Mir’e kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank ve özel bankalar İş Bankası, Denizbank dahil olmuştu.

ABD ve Avrupa Birliği yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağına yönelik endişeleri basın aracılığıyla duyurmuştu.

ABD’nin uyarısının sonrasında İş Bankası ve Denizbank sistemden çıkarken, kamu bankalarının karar alması bir haftadan fazla sürdü. Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank’ın bu sistemden çıkacağı dün açıklandı.

Rus cephesinden yapılan açıklamada, Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı altında olduğu’na dikkat çekildi.