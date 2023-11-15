Mısır çöl arazisi tarım arazisi yapıyor. Biz de tarım arazilerine beton dikiliyor ya da satılıyor

Mısır, 114 kilometre uzunluğunda dünyanın insan yapımı en uzun nehrini inşa edecek. 2.3 milyon dönümlük çöl arazisi, tarım arazisi olacak.