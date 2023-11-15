Mısır çöl arazisi tarım arazisi yapıyor. Biz de tarım arazilerine beton dikiliyor ya da satılıyor

Mısır’da 5.25 milyar dolarlık proje ile Nil nehrinden gelen su 2.3 milyon dönümlük çöl arazisini tarım arazisine dönüştürerek Mısır'ın toplam tarım arazisi miktarını yüzde 30 arttıracak.
Mısır, bu süreçte gıda güvenliğini iyileştirecek ve ülkenin tarımsal ihracatını artıracak.
“Yeni Delta” adlı ulusal proje şu anda Batı Çölü'nde yapım aşamasında.
Projenin temel amacı, Mısır'daki tarım arazilerinin alanını genişletmek.
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Said Hüseyin Halil Sisi'ye göre, Yeni Delta projesi modern Mısır tarihinin en büyük inşaat projesi olacak.
Nehrin akışı, yeni Rawd Al-Farag-Dabaa yolundan geçecek.