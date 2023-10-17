Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yapacak

Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi, 15 Ocak 2024'ten itibaren gemi geçiş ücretlerinde yüzde 5 ila 15 artış yapılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yapacak

Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kanaldan geçiş ücretlerinin artırılacağı oran ve artışın hangi gemileri kapsayacağına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, kanaldan geçişlerde yüzde 15'lik artışın ham petrol, petrol türevleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), kimyasal ve diğer sıvı malzemeleri taşıyan tankerlerin yanı sıra özel yat ve tekneler ile konteyner gemileri, araba taşıyıcıları ve yolcu gemilerini kapsadığı belirtildi.

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Kuru dökme yük, genel kargo ve ro-ro gemileri ile diğer gemilerin geçiş ücretlerinin yüzde 5 artırılacağı kaydedilen açıklamada, doğrudan Kuzeybatı Avrupa limanlarından gelen ve direkt Uzak Doğu limanlarına giden konteyner gemilerinin ise söz konusu artıştan muaf tutulacağı kaydedildi.

Süveyş Kanalı'ndan elde edilen toplam gelirin 2023 sonuna kadar 10,3 milyar dolara çıkmasının beklendiği aktarılan açıklamada, 2022-2023 döneminde kanaldan geçiş yapan gemi sayısının yüzde 17,6 artışla 26 bine ulaştığı da paylaşıldı.

Süveyş Kanalı, Mısır'ın döviz girdisi elde ettiği önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

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SÜVEYŞ KANALI

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

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