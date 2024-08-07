Mısır tarlasında yeni doğmuş bebek bulundu

Kaynak: İHA
Mısır tarlasında yeni doğmuş bebek bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar mısır tarlasında yeni doğmuş bebek buldu.

İrfanlı Mahallesi yeni hastane karşısında mısır tarlasını gezen A.Ş., bir bebek sesi duydu. Sesin geldiği yeri araştıran A.Ş., yeni doğan bir kız bebek bularak durumu hemen 112'ye bildirdi.

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Tarlaya gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının henüz üzerinde bulunduğunu ve güneşten etkilenmiş olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerin sonrasında bebek hızla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha kapsamlı incelemeler için Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, bebeği tarlaya bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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