Mısır yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Mısır, karbonhidratlar açısından zengin bir besindir ve temel enerji kaynağı olarak görev yapar. Aynı zamanda, lif, vitamin B6 ve folat gibi önemli besin maddeleri içerir. Diyetisyen Aysel Yılmaz, “Mısır, hem enerji verici hem de sindirimi destekleyici özellikleriyle beslenme düzeninde önemli bir yer tutar” diyor. 100 gram mısır, yaklaşık 86 kalori, 19 gram karbonhidrat ve 2 gram lif sağlar. Bununla birlikte, mısırın glisemik indeksinin yüksek olması, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir.