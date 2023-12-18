Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kaynak: AA
Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Mısır'da gerçekleştirilen seçimlerde cumhurbaşkanı Sisi oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır'da 3 gün süren oy verme işlemlerinden sonra seçim sonuçları bugün açıklandı.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, seçimlere dair yaptığı açıklamada Sisi'nin oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Kendisine rakip 3 adaya karşı yarışan ve üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Sisi, oyların yüzde 89,6'sını alırken, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını ve katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu söyledi.

Seçim yarışında, Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer aldı.

Son Haberler
Bu mezarlıkta din ayrımı yok. Müslüman Yahudi Hristiyan Ateist hepsi yan yana yatıyor Yaşam
Bu mezarlıkta din ayrımı yok. Müslüman Yahudi Hristiyan Ateist hepsi yan yana yatıyor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu Gündem
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu Spor
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki Video
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı Gündem
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı