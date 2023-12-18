Mısır'da Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da 3 gün süren oy verme işlemlerinden sonra seçim sonuçları bugün açıklandı.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, seçimlere dair yaptığı açıklamada Sisi'nin oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Kendisine rakip 3 adaya karşı yarışan ve üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Sisi, oyların yüzde 89,6'sını alırken, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını ve katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu söyledi.

Seçim yarışında, Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer aldı.