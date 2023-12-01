Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası

Gazze'de "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için Mısır, yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın, İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlamasına ilişkin yaptığı açıklama, kurumun sitesinde yayımlandı.

Mısır'ın, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Raşvan, ülkesinin, "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması, Gazze'deki Filistinlilere daha fazla insani yardım girmesi ve saldırıların durması için ortaklarıyla yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Raşvan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Mısır tarafına kadar uzandığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri de yalanladı ve bu tür konularda resmi makamlardan yapılan açıklamaların baz alınmasını istedi.

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