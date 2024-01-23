MİT Başkanı Kalın Irak'ta Nuri Maliki ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta ziyaret kapsamında Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun öncelik olarak görüldüğünü vurguladığı bildirildi. Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi. Irak'ın komşu ülkeleriyle işbirliği yaparak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini aktardı.

Görüşmede, Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge devletlerini Filistin halkına destek vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini ifade ederek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI REŞİT İLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı kaydedildi.