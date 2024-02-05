MİT'in Mossad operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: AA
MİT'in Mossad operasyonunda 7 tutuklama
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla, MOSSAD ajanı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sona erdi.

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Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini tespit eden MİT, yaptığı çalışmayla İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü tespit etmişti.

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