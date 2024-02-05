MİT'in Mossad operasyonunda 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini tespit eden MİT, yaptığı çalışmayla İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü tespit etmişti.