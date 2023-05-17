Başkent’te IŞİD propagandası. ‘Halife Bağdadi’nin askerleriyiz’ diyerek gövde gösterisi yaptı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Ankara’nın göbeğinde açık açık IŞİD propagandası yapan şahsın söyledikleri gündem oldu.

Başkent’te IŞİD propagandası. ‘Halife Bağdadi’nin askerleriyiz’ diyerek gövde gösterisi yaptı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi terör örgütü militanlarının arka bahçesi haline getirdi. Neredeyse her gün yapılan operasyonlara rağmen sınır güvenliğinin sağlanamaması yenilerinin giriş yapmasına imkan tanıyor.

SOSYAL MEDYADA RAHATÇA PAYLAŞIM YAPIYORLAR

IŞİD, El Kaide, Taliban ve daha bir çok militanın ellerini kollarını sallayarak ülkeye girmesi ve sosyal medya hesaplarından rahatça paylaşımlar yapması tepkilere neden oluyor.

Daha önce sınırdan insan kaçakçılığı yapanların, sınırdan geçerken geride kalanlara yol göstermesi için paylaşım yapanların ve daha sayısız bir çok suç unsuru barındıran paylaşımlar yapıldığı görülmüştü.

''HALİFE EL BAĞDADİ'NİN ASKERLERİYİZ''

Gazeteci yazar Fatih Ergin de Türkiye’nin göbeğinde, Ankara’da paylaşılan bir videoyu ortaya çıkardı. Yayınlanan videoda Ankara’dan paylaşım yapan bir şahıs, IŞİD propagandası yaparak, örgütün kurucusu olan ve 2019’da operasyonla öldürülen ‘‘Halife El Bağdadi’nin askerleriyiz’’ dedi.

IŞİD’i büyüteceklerini de söyleyen şahsın bu kadar rahatça terör örgütü propagandası yapması tepkilere sebep oldu.

Fatih Ergin paylaşımında seçim güvenliği ve ülkeye gelen kaçaklara yapılan ‘ümmet’ muamelesini de vurgulayarak;

‘’İkinci turda bunu, yani içimizdeki IŞİD, El Kaide militanlarının gidip gitmemesini oylayacağız!

Başkent'te IŞİD propagandası!

IŞİD mensubu terörist, Ankara caddelerinde sürdüğü aracından çektiği videoda IŞİD'in kurucusu Bağdadi için, "Halife Bağdadi'nin askerleriyiz" diyor.

IŞİD'i büyüteceklerini söylüyor. İşte "ümmet" diye sınırdan geçmesine göz yumulanlar!’’ ifadelerini kullandı.

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