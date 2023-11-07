MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

Hakkında terör nitelikli aranma kaydı bulunan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan, PKK/KCK terör örgütüne 2004 yılında katıldı. Tekoşin Cizre kod Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet göstermişti.

MİT’İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

MİT tarafından, PKK/KCK’nın, Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT, saha ajanlarını görevlendirerek, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın Irak/Hakurk alanındaki nokta yerini tespit etti. MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanlarından, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın, TSK birliklerine eylem amacıyla yapılacak bir planlama toplantısı için harekete geçtiği öğrenildi. Söz konusu bilgiye istinaden terör örgütü mensubu, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Son Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Umut Bozok için karar çıktı Spor
Umut Bozok için karar çıktı
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı Spor
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti Gündem
Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti
Böyle oturmak doğru mu Sağlık
Böyle oturmak doğru mu
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe Gündem
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı Sağlık
Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı