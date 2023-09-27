MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: AA
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyesi"Berxwedan Çiyager" kod adlı Mazlum Öztürk'ü Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar nedeniyle PKK/KCK yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışına girdi.

Bu kapsamda terör örgütünün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa'ya yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

BİRÇOK FAALİYETE KATILDIĞI BELİRLENDİ

MİT tarafından takip edilen PKK/KCK'lı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı belirlendi.

1-001.jpgSUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ

Terörist Öztürk'ün ayrıca Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem yapmak üzere suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

Irak'ın Süleymaniye kırsalında bulunduğu tespit edilen terörist Öztürk, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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