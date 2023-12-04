MİT'ten nokta operasyon! Terörist Bager Öndeş, Suriye'de etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KAYNAK: İHA
MİT'ten nokta operasyon! Terörist Bager Öndeş, Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Tel Rıfat bölgesine operasyon düzenledi. Düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş etkisiz hale getirildi.

Üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmanlaşan terörist Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Terör örgütünün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği dronları geliştirmekle görevli terörist Öndeş, geliştirdiği bu araçlarla Türk güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan terörist Bager Öndeş, MİT’in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş’i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

AKİF AMED KOD ADLI BAGER ÖNDEŞ KİMDİR?

Terörist Bager Öndeş, 2013 yılında terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim alan terörist Öndeş, Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti.

Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma’ suçundan aranma kayıtları bulunuyordu.

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