MİT'ten PKK'ya darbe. Saldırı eğitimi alan terörist etkisiz hale getirdi

İHA ve AA'nın haberlerine göre, MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i etkisiz hale getirdi
İHA ve AA'nın haberlerine göre, MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...