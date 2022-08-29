İstanbul Büyükşehir Belediyesi MNG'nin hakkında suç duyurusu. Kaçak villa inşa ettiği iddia ediliyor

MNG Holding'in Mehmet Nazif Günal hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulundu. Mustafa Nazif Günal İstanbul Boğazına nazır kaçak villa inşaa ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen inşaata devam ettiği ileri sürülüyor.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Mehmet Nazif Günal, Sarıyer Tarabya’daki boğaz manzaralı arazisindeki köşkü yıktı. Ardından da yerine dört katlı villa inşa etmeye başladı. Daha sonra İBB yetkilileri villa inşaatına müdahale edildiğini, inşaatın kaçak olduğu ve yapılan incelemenin ardından da mühürlendiğini açıkladı.Bu gelişmelerin ardından İBB MNG'nin partorun Mehmet Nazif Günal hakkında suç duyurusundan bulundu.

MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal Sarıyer Tarabya’da üzerinde 1950’li yıllarda inşa edilen bir köşkün bulunduğu boğaz manzaralı bir arazi satın aldı. İddiaya göre Günal, köşkü yıktı ve kaçak villa inşaatına başladı.

Projenin mimarı ise önce arazide bulunan köşkü yıkmadıklarını, deprem güçlendirme çalışmasını yaptıklarını öne sürdü.