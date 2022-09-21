21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek 7 yeni hat oluşturuluyor

İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek 7 yeni hat oluşturuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:36
Takip Et

İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek 7 yeni hat oluşturuluyor

İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek 7 yeni hat oluşturuluyor
+
Aa
-

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İBB, her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla UKOME’ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. Bir deniz şehri olan İstanbul’daki ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

Kıyıya paralel ve iki kıta arasında yapılacak yeni seferlerle deniz ulaşımının şehrin geneline yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması; çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor.

İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolculuk yapılıyor. Eklenecek 7 yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek yeni hatlar şunlar:

"Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
3
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
4
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
5
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
6
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.