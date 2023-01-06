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Mobilya dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Denizli’de bir mobilya dükkanında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına, hızla müdahale edilerek kontrol altına alındı. 

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:03
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Mobilya dükkanında yangın

Mobilya dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ana yol üzerinde bulunan mobilya dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan mobilya dükkanında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Tavanın da çöktüğü yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine tedbirli bir şekilde giden itfaiye ekipleri, yangını hızla müdahale ederek söndürdü. Tedbir amaçlı bitişikte bulunan bina sakinleri tahliye edilirken, kısa süre sonra çalışmalar son buldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangında trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.


(Kaynak: İHA)

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