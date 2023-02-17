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Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü geçen ay 2022'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 12,4 artırarak 626,7 milyon dolara yükseltirken, yeni yıla rekorla başladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:56
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2023'e rekorla başladı

Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19 milyar 375 milyon dolara yükselerek 2023'ün ilk ayında rekor kırdı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünü ihracatındaki artış ise yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. Sektör ihracatı 626,7 milyon dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rekoruna imza atıldı.

Geçen ay mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında en yüksek rakam 76,3 milyon dolarla Irak'ta görüldü. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 17,3 arttı.

Irak'ı 34,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 30,6 milyon dolarla İran, 30,3 milyon dolarla İsrail izledi. Almanya, Rusya, Fas, Libya, Fransa ve ABD en yüksek ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer aldı.

RUSYA VE İRAN'DA DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ

İlk 10 pazarda 7 ülkeye ihracatta artış yaşanırken, İsrail, Libya ve ABD'de düşüş görüldü.

Söz konusu pazarda en yüksek ihracat artışı yüzde 216,4 ile Rusya'da kaydedildi. Bu ülkeye ihracat 7,1 milyon dolardan 22,5 milyon dolara yükseldi. İran da geçen ay yüzde 86,1'lik ihracat artışıyla dikkati çekti.

Ocakta 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasında ise en yüksek artış yüzde 283,4 ile Cezayir'de, yüzde 228,6 ile Macaristan'da, yüzde 140 ile Tacikistan'da, yüzde 112,4 ile Sırbistan'da, yüzde 81,6 ile Hindistan'da, yüzde 68,8 ile Kazakistan'da görüldü.

Güney Kore, Yeni Zelanda ve Tayvan ise sektörün ihracatının en çok düştüğü ülkeler arasında yer aldı.

"HEDEFİMİZ BU YIL 10 MİLYAR DOLAR"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, ocak ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, zorlu fakat başarılarla noktalanan 2022'nin ardından Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023'e de güçlü bir başlangıç yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Özkan, "Sektörümüzün tüm paydaşlarının gösterdiği gayret ve yeni rekorlara olan inancıyla bu yıla da güçlü bir ihracat başlangıcı yaptık. Doğru planlamaların yanı sıra katılacağımız fuarlar ve yapılacak yeni yatırımlarla globaldeki yeni fırsatları değerlendirip yılı 10 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Dinamik ve üretken yapımızla bunu başarabileceğimiz inancımız tam" diye konuştu.

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