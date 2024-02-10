Mobilya sektörünün küresel ihracattaki hedefi ilk 5'e girmek

Dünyanın en prestijli ilk üç mobilya buluşması arasında yer alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2024) sona erdi. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde aynı anda düzenlenen ve toplam 260 bin metrekare alan üzerine kurulumu yapılan fuara 1000 civarında firma, 3000’den fazla marka ile katılım sağladı. Altı gün süren fuara yurt içinden ve yurt dışından gelen sektör profesyonellerinin ise ilgisi büyük oldu. 25 bin 364’ü yabancı olmak üzere her iki fuar alanı toplamda 144 bin 196 ziyaretçiyi ağırladı.

MOBİLYADA HEDEF RAKAM 12 MİLYAR DOLAR

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı değerlendiren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının dünyadaki hikayesini destekleyen ve büyüten organizasyona gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güleç, sektörün gelecek hedeflerini ve fuarın üstlendiği görevi ise şöyle anlattı: “12 milyar dolarlık üretiminin neredeyse yarısını ihraç eden mobilya sektörü, bu özelliği ile Türkiye’de ender bir başarı örneği gösteriyor. 2001’de 250 milyon dolar olan ihracatımız 2022 ve 2023’te 5 milyar dolara yaklaştı. 20 katı aşan ihracat artışı ile mobilya sektörü bu süreçte diğer sektörlerden ayrışan bir performans gösterdi. Sektör olarak dünya ihracat sıralamasında 36.'cılıktan 2023'te 7. sıraya yükseldik. Küresel mobilya ihracatında ilk 5'e girmeyi hedefliyor, ihracatımızı ise 2028 yılı itibariyle 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, dünyanın marka organizasyonlarından biri haline geldi ve gelecek hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir görev üstleniyor.”

İSTANBUL BULUŞMA MERKEZİ OLDU

Fuarla birlikte 152 ülkeden toplam 144 bin 196 kişinin İstanbul’a geldiğini ve şehrin adeta altı gün boyunca mobilyanın buluşma merkezi olduğunu belirten Güleç, “Bugün Türk mobilyası dünyada 200 ülkede evleri süslüyor. Kalite ve tasarımda yakaladığımız gücü sürekli yatırımlarla büyütüyoruz. 45 bini aşkın mobilya üreticimizin 20 bini ihracatçı. Sektör olarak imalat sanayinde çalışanların yüzde 5’ini istihdam ediyoruz. Özel önem gösterilmesi gereken sektörlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Üretimimiz, ihracatımız arttıkça Türkiye daha çok kazanacak. Çünkü üretim bazında yüzde 80 oranında yerli bir sektörüz ve son 20 yılda birikimli dış ticaret fazlamız toplam 35 milyar dolara ulaştı. Dünyada marka bir organizasyona sahip olmak üretim ve ihracat gücümüzü daha da destekleyecektir. Bu nedenle IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı geliştirmek için bütün partnerlerimizle yoğun bir mesai ile çalışıyoruz” diye konuştu.

MOBİLYA SEKTÖRÜ İHRACATINA TÜYAP VE MOS FUARCILIK’TAN KATKI

Fuarın tüm dünyadan yoğun ilgi gördüğüne değinen TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tüyap Fuarcılık, MOS Fuarcılık ve MOSFED iş birliği ile düzenlediğimiz organizasyon ile ülkemizin mobilya sektörünün üretim ve ihracat hedefine en yüksek katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Kıymetli katkılarından ötürü Mobilya Dernekleri Federasyonu’na (MOSFED), MOS Fuarcılığa, tüm mobilya derneklerine ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Fuar vesilesi ile 152 ülkeden gelen satın almacılar üreticilerimiz ile yeni dönem için iş birliklerine gitti, hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Fuara, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçika başta olmak üzere 152 ülkeden sektör profesyonelinin geldiğini belirten İlhan Ersözlü, sergilenen 2024 mobilya modellerinin büyük beğeni gördüğünü de sözlerine ekledi.