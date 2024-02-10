Aralık ayında 95 TL olan yumurtanın yeni fiyatını görünce 'YUHmurta' diyeceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi Reyhan Altay Aşan
Aralık ayında 95 TL olan yumurtanın yeni fiyatını görünce 'YUHmurta' diyeceksiniz
Yumurta fiyatları yerinde durmuyor...İşte bunun son örneği biri aralık ayında fotoğrafı çekildi diğeri ise bu ay...İkisinin arasındaki fiyat farkı bakın kaç lira oldu. Uzaya turistik seyahat yapılırken, yumurta fiyatları uzaylı oldu.

Aynı marka aynı adet yumurta, aradaki fark fiyatları...İlk fotoğraf aralık ayında çekildi. Aynı büyüklükte 30 yumurtanın fiyatı 95 lira...Aradan 1,5 ay geçti. Market reyonunda çekilen ikinci bir fotoğraf...95 Liraya satılan yumurta ne olduysa oldu fiyatı bir anda zıpladı. Yüzde 15'in üzerinde zamlanan yumurtanın fiyatı 109 liraya çıktı. Hem de şok fiyat diye satılıyor...Aslında fiyatı gören vatandaş şok oluyor..Emekliye asgari ücrete zam gelince marketler fiyatları abartıyor mu yoksa üretim maliyetleri arttığı için mi yumurtanın fiyatları yükseliyor. Gelin de bu denklemi çözün. Ama ortadaki gerçek enflasyon. Enflasyonun artış nedenleri belli. Akaryakıta zam gelirse herşeye zam gelir. O zaman da vatandaşın tek diyeceği şey kalıyor. O da "YUHmurta"demekten başka...

foto-yumuradaddaooodd.jpg

yumurta33333344.jpg

yumurta1111122.jpg

İlgili Haberler
Mobilya sektörünün küresel ihracattaki hedefi ilk 5'e girmek
Mobilya sektörünün küresel ihracattaki hedefi ilk 5'e girmek
Tunç Soyer, Özgür Özel’in teklifini reddettiğini açıkladı
Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat
İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘İşinize bakın’ çıkışı. 'Soyadımla alıp veremediği var. İki defa dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek'
Türk tekstilci ülkeyi bir gecede boşalttı. Haberlere konu oldu
Son Haberler
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu Gündem
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti Yerel Haberler
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı Gündem
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı
'Beyaz altın' toprakla buluştu. 4 bin ailenin geçim kaynağı Gündem
'Beyaz altın' toprakla buluştu. 4 bin ailenin geçim kaynağı
Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı. Tetikçi tutup ayaklarından vurduruyormuş Yaşam
Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı. Tetikçi tutup ayaklarından vurduruyormuş
Dünyadaki sevgililere 70 milyon Türk çiçeği Ekonomi
Dünyadaki sevgililere 70 milyon Türk çiçeği