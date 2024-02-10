Aralık ayında 95 TL olan yumurtanın yeni fiyatını görünce 'YUHmurta' diyeceksiniz

Aynı marka aynı adet yumurta, aradaki fark fiyatları...İlk fotoğraf aralık ayında çekildi. Aynı büyüklükte 30 yumurtanın fiyatı 95 lira...Aradan 1,5 ay geçti. Market reyonunda çekilen ikinci bir fotoğraf...95 Liraya satılan yumurta ne olduysa oldu fiyatı bir anda zıpladı. Yüzde 15'in üzerinde zamlanan yumurtanın fiyatı 109 liraya çıktı. Hem de şok fiyat diye satılıyor...Aslında fiyatı gören vatandaş şok oluyor..Emekliye asgari ücrete zam gelince marketler fiyatları abartıyor mu yoksa üretim maliyetleri arttığı için mi yumurtanın fiyatları yükseliyor. Gelin de bu denklemi çözün. Ama ortadaki gerçek enflasyon. Enflasyonun artış nedenleri belli. Akaryakıta zam gelirse herşeye zam gelir. O zaman da vatandaşın tek diyeceği şey kalıyor. O da "YUHmurta"demekten başka...