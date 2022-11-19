Mohamed Salah'tan olay hareket. Kadın görevlinin elini sıkmadı

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Mısır'ın gollerini 33'te Mostafa Mohamed ve 46'da Trezeguet kaydederken, Belçika'nın tek golünü 76'da Openda kaydetti. Maçtan sonra Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yaptığı hareket gündem oldu.



KADIN GÖREVLİNİN ELİNİ SIKMADI

Mohamed Salah, maçtan sonra elini uzatan kadın görevlinin elini sıkmadı. On binlerce kişinin ve kameraların önünde eli havada kalan kadının mahcubiyeti kameralara böyle yansıdı.

Salah'ın yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir takım taraftarlar Salah'ı eleştirirken bazıları da yıldız oyuncuya destek oldu.