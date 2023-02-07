Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu,sosyal medya hesabından, Türkiye'de dün gerçekleşen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem sonucu binlerce can kaybı yaşandığını, çok sayıda bina ve altyapının hasar gördüğünü belirten Sandu, Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaştı.

Sandu, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, insanları felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği de Moldova yönetimine desteğinden dolayı minnettar olduğunu açıkladı.