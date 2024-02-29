Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester Rusya'dan 'koruma' talep etti

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi, Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Transdinyester yerel yönetimi Rusya’dan destek talep edilmesi üzerine bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantı sonucu Moldova yönetiminin "baskılarına" yönelik karar alındığı vurgulanan haberlerde, bölgenin koruma için Moskova’ya resmen başvuracağı belirtildi.

Kararda, Kişinev yönetiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını artırdığı ve Transdinyester’de bulunan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.



Transdinyester'in Moldova içindeki konumu

RUSYA: TRANSDİNYESTER SAKİNLERİNİN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Transdinyester sakinlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu bildirdi.

Haberde, "Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

TRANSDİNYESTER SORUNU

Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester, 1991 yılında Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Moldova ile Transdinyester arasında bağımsızlık ilanından sonra başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de yapılan ateşkesle sona erdi.

1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri ise hala devam ediyor.

Birleşmiş Milletler üyesi olan hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester, kendi meclisi, siyasi yapısı, ordusu, polisi ve posta teşkilatına sahip bulunuyor.