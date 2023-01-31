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  • Kendisini Molla Mustafa olarak tanıtan kişinin aldatılan kadınlarla ilgili sözleri olay oldu

Kendisini Molla Mustafa olarak tanıtan kişinin aldatılan kadınlarla ilgili sözleri olay oldu

Kendisini Molla Mustafa olarak tanıtan sözde hoca yayınladığı bir videoda, “Adam eşini aldatıyorsa hanımı evde oturup bol bol dua etsin” dedi. Sözde hoca büyük tepki tepki topladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:04
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Molla Mustafa denen kişinin aldatılan kadınlarla ilgili sözleri olay oldu.

Kendisini Molla Mustafa olarak tanıtan kişinin aldatılan kadınlarla ilgili sözleri olay oldu
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Tarikat üyesi gericilerden gelen skandal açıklamalara bir yenisi eklendi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda “Molla Mustafa” isimli kişi tepki çeken açıklamalara imza attı.

Kadiri tarikatının televizyonu TV2000’de kadınların boşanmalarıyla ilgili “vaaz” veren ‘Molla Mustafa’nın sözleri tepki topladı.

Kişi, verdiği ‘vaaz’da “Bir adam başka kadın için ‘ben ondan ayrılamam’ diyorsa kadın evinde sabırla dua edecek” dedi.
 

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Cinciler
31.01.2023 10:34
Atatürk sen ne büyük bir insanmışsın....  
 
Yurttas
31.01.2023 10:28
El kadar bebeler tecavuz,kadınlar gulemez,altadilan kadın evinde dua edecekmiş, akılları fikirleri seylerinde,sapikoglu sapiklar.  
 
ŞAŞKINIZ
31.01.2023 10:25
BUNLARA MÜSLÜMAN DİYEN GÜNAHA GİRER. BUNLAR İNSANLARI DİNDEN SOĞUTTULAR. HER BİRİ KENDİNE GÖRE DİNE KURAL KOYUYOR.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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