Kendisini Molla Mustafa olarak tanıtan kişinin aldatılan kadınlarla ilgili sözleri olay oldu

Tarikat üyesi gericilerden gelen skandal açıklamalara bir yenisi eklendi.
Sosyal medyada yayınlanan videoda “Molla Mustafa” isimli kişi tepki çeken açıklamalara imza attı.
Kadiri tarikatının televizyonu TV2000’de kadınların boşanmalarıyla ilgili “vaaz” veren ‘Molla Mustafa’nın sözleri tepki topladı.
Kişi, verdiği ‘vaaz’da “Bir adam başka kadın için ‘ben ondan ayrılamam’ diyorsa kadın evinde sabırla dua edecek” dedi.
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