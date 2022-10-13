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  • Trabzonspor'un elinde kalan son kozu açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Trabzonspor'un elinde kalan son kozu açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Avrupa ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor bu akşam kader maçına çıkacak.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:07
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Monaco maçıyla birlikte Trabzonspor'un son kozunu futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Trabzonspor'un elinde kalan son kozu açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Bordo mavililer için tek skorlu maç zira galibiyetten başka şansı yok. Rakibi Monaco ligde ve Avrupa’da oynadığı müsabakalarda son 6 maçını kazandı. Her geçen hafta oyun mantalitesini geliştiren üstüne koyan genç bir takım. İstediği gibi oyuna yön veren bir kadroya sahip. 

Trabzonspor cephesindeyse işler istenildiği kadar iyi değil. Hafta başında Kasımpaşa ile berabere kalınması sinirleri gerip, tansiyonu yükseltti. Geçtiğimiz sezon taraftara övgüler yağdıran teknik direktör Abdullah Avcı, “birlikte savunma yapıp birlikte hücuma kalkıyoruz” dediği  taraftara şimdi sitem ediyor. Avcı, “Girene tepki, çıkana tepki, oyuncuya zarar verir” diyerek sahip çıkmalarını istedi. Avcı, “Bazı oyuncularım kendini kanıtlamaya çalışıyor” diyerek Yusuf Yazıcı ve Trezeguet’yi üstü kapalı eleştirdi.  Trabzonspor’da Sakat çok. Yetmedi kart cezalısı Gomez var. Maç çok geç saatte. Havalar soğuk. Taraftarın ilgisi az olacak gibi görünüyor. 

İki takımın hedeflerine ve oynadıkları futbola bakılırsa  Monaco bir adım önde duruyor. Trabzonspor’un bu grupta mücadele edebilmesi ve iddiasını sürdürmesi için kazanması gerekir. Çok mücadele edip az hata ile oynamalı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları olmasına rağmen saha içinde o ayakların icraatlarını henüz görmedik. Trabzonspor işi zor. Önemli olan zoru başarmaksa o gece bu gecedir..

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