Al sana Ferdi. Al sana Kenan. Mesut Özil bir de Erdoğan'ın arkasında oturuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Al sana Ferdi. Al sana Kenan. Mesut Özil bir de Erdoğan'ın arkasında oturuyor

Gürel YURTTAŞ yazdı: Al sana Ferdi. Al sana Kenan. Mesut bir de Erdoğan'ın arkasında oturuyor

Bunu sık sık yazıyorum. Bıkmadan usanmadan da yazacağım. Bu gibi insanların yüzlerine yüzlerine vuracağım.

Mesut Özil, Türk anne ve babanın oğlu olarak Almanya'da doğdu. Futbolda yetenekliydi. Almanya'yı seçti. Alman milli oldu.

Tıpkı İlkay Gündoğan gibi.

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk. Annesi Hollandalı.

O da yetenekliydi. Annesi Kanada doğumlu olduğu için Kanada Milli Takımı'na çağrıldı. Hollandalı olup da orada doğduğu için de Hollanda Milli Takımı'na da.

Ama Türkçe bile bilmemesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih etti.

Kenan Yıldız da Türk baba ve Alman annenin oğlu olarak Almanya'da dünyaya geldi.

O da davet aldı. Ama Türk Milli Takımı'nı seçti.

Hele Hakan Çalhanoğlu. Hep büyük takımlarda oynadı. İstese Alman Milli Takımı'nda haydi haydi oynardı.

"Türkiye" dedi.

İşte budur arkadaş.

Türklüğü hissetmek budur, yaşamak budur.

Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra hatırladı Türklüğünü. Göreceksiniz İlkay Gündoğan da öyle yapacak.

Özil'i Türkiye - Hollanda maçında gördüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam da arkasında oturuyor. Kendisine göre ne kadar Türk olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Yemezler!

Gidin nerede oynadıysanız oranın adamı olun.

Futbolu bırakınca yapmayın bunu.

Ayıp oluyor. Türkmüş. Kimse size inanmıyor.

Bize Kenanlar, Ferdiler, Hakanlar yetiyor, gurur veriyor.

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