Montella kararını verdi

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç öncesi yaptığı açıklamada, Macaristan maçına kıyasla kadroda değişiklikler yapabileceğini ve takımın cesur bir oyun sergilemesini beklediğini ifade etti.

Montella, Avusturya'nın farklı bir oyun yapısına sahip olduğunu ve son maçlarda başarılı bir performans gösterdiğini belirtti.

Montella, genç oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun hakkında, onların geleceğin parlak yıldızları olacağına inandığını ve iyi bir formda olduklarını söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun performansını öven Montella, onun son maçta milli takımdaki en iyi oyununu sergilediğini ve dünya standartlarında bir orta saha oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası kadrosu ve ilk 11 konusunda ise Montella, ideal bir 11'in modern futbolda olmadığını, oyuncu kadrosunun genişliği ve maç temposunun farklılığı nedeniyle en iyi kararları vermeye çalışacaklarını ifade etti.

Montella, Mayıs ayının sonunda oyuncuların durumunu değerlendirip, en uygun kararları alacaklarını belirtti.