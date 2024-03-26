Montella kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Montella kararını verdi
A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç öncesi yaptığı açıklamada, Macaristan maçına kıyasla kadroda değişiklikler yapabileceğini ve takımın cesur bir oyun sergilemesini beklediğini ifade etti.

Montella, Avusturya'nın farklı bir oyun yapısına sahip olduğunu ve son maçlarda başarılı bir performans gösterdiğini belirtti.

Montella, genç oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun hakkında, onların geleceğin parlak yıldızları olacağına inandığını ve iyi bir formda olduklarını söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun performansını öven Montella, onun son maçta milli takımdaki en iyi oyununu sergilediğini ve dünya standartlarında bir orta saha oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası kadrosu ve ilk 11 konusunda ise Montella, ideal bir 11'in modern futbolda olmadığını, oyuncu kadrosunun genişliği ve maç temposunun farklılığı nedeniyle en iyi kararları vermeye çalışacaklarını ifade etti.

Montella, Mayıs ayının sonunda oyuncuların durumunu değerlendirip, en uygun kararları alacaklarını belirtti.

İlgili Haberler
İsmail Kartal bin pişman oldu
Okan Buruk imzayı atıyor
TFF Ali Koç'u dinledi
TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı
TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı
Fatih Terim TFF başkanı oluyor. Gelen teklifi açıkladı
Galatasaray'a var Fenerbahçe'ye yok. Eyy TFF Fenerbahçe Yunan takımı mı? Volkan Aliakar yazdı
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
TFF'den Süper Kupa kararı. Resmen açıklandı
Son Haberler
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi Gündem
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi Spor
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi
İsmail Kartal bin pişman oldu Spor
İsmail Kartal bin pişman oldu
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü Yaşam
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Eskişehirspor'a saldırı Spor
Eskişehirspor'a saldırı
Alperen için kritik günler Spor
Alperen için kritik günler