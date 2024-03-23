TFF'den Süper Kupa kararı. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Süper Kupa kararı. Resmen açıklandı
TFF Süper Kupa finalinin ertelenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Süper Kupa'nın ertelenmesine dair yaptığı başvuru üzerine bir duyuru paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Kupa'nın ertelenmeyeceği ve planlandığı gibi 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını ifade etti.

TFF'den yapılan Süper Kupa'ya dair yapılan açıklamada, ''2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.''

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