TFF'den Süper Kupa kararı. Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Süper Kupa'nın ertelenmesine dair yaptığı başvuru üzerine bir duyuru paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Kupa'nın ertelenmeyeceği ve planlandığı gibi 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını ifade etti.

TFF'den yapılan Süper Kupa'ya dair yapılan açıklamada, ''2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.''