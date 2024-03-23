Galatasaray'a var Fenerbahçe'ye yok. Eyy TFF Fenerbahçe Yunan takımı mı? Volkan Aliakar yazdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

1 hafta içinde konu ile ilgili yaşananları kısaca hatırlayalım...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Türk futbolunun yararına olacak her kararın arkasında Galatasaray olarak duracağız” diyerek ilk etapta ertelemeye sıcak bakabileceklerini ima etmişti. Ancak Fenerbahçe'nin, Trabzon'da yaşanan olayların ardından yaptığı "Ligden çekiliriz" restiyle geri adım attı. Camianın ileri gelenlerinin de baskısıyla TFF'ye, "Kesinlikle erteleme istemiyoruz" yanıtı verildi.

Bu cevaba rağmen TFF ortaya bir irade koyabilirdi... Ancak Mehmet Büyükekşi ve ekibinden bunu beklemek hayalcilik olurdu.

İşin kolay yoluna kaçıp, "Yoğun maç takvimi" gerekçe gösterilerek Fenerbahçe'nin talebi kabul edilmedi.

Resmi siteden de koca koca puntolarla "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin, Avrupa'da kalan tek temsilcisi Fenerbahçe, UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nde çeyrek final maçına çıkacak, TFF'nin umurunda değil.

Yunan Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos'un, 14 Nisan'daki PAOK karşılaşmasını ileri bir tarihe kaydırdı. Üstelik Olympiakos başvuru bile yapmadan.

Aslında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da isyan ettiren nokta bu. Fenerbahçe'nin lehine olabilecek hiçbir adım atılmıyor... Üstelik Süper Kupa'nın ertelenmesi sadece Fenerbahçe değil Türk Futbolu'nun yararına. Alınacak her beraberlik veya galibiyet ülke puanı için altın değerinde.

"Ligden çekiliriz" açıklaması sadece Trabzon'daki olaylardan kaynaklanmıyor. 20 yılda yaşananlar Sarı-Lacivertli camiayı isyan noktasına getirdi, çözüm yolu olarak da son noktaya gelindi.

Başına o kadar iş gelmesine rağmen Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler 20 yıldır hiç mağdur olamıyor.

Galatasaray'ın, Avrupa Fatihi unvanını aldığı 1999-2003 yıllarına geri dönelim. Hani o zaferleri avuçlarımızın patlayıncaya kadar alkışladığımız döneme.

Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy idi. Galatasaray'ın bu dönemde 6 maçı ertelenmişti.

1999-2000 sezonunda; 19/21 Kasım'da oynanması gereken Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Kasım'daki Bologna UEFA Kupası mücadelesi nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

2000-2001 sezonunda ise 3 maç var.

25-27 Ağustos'ta oynanması gereken Bursaspor-Galatasaray maçı, 25 Ağustos'taki Galatasaray-Real madrid Süper Kupa Finali nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 2-0 kazandı.

3-5 Kasım'da oynanması gereken Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Kasım'da oynanan Galatasaray-Sturm Graz Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 1-0 kazandı.

2-4 Mart'ta oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray maçı, 7 Mart'ta oyananan Galatasaray-Milan Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 5-3 kazandı.

2001-02 sezonunda; 16-18 Mart'ta oynanması gereken Trabzonspor-Galatasaray maçı, 13 Mart'ta oynanan Roma-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 2-0 kazandı.

Ve son olarak 2002-2003 sezonu... 20-22 Eylül'de oynanması gereken Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 24 Eylül'de oynanan Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. 6 Kasım'da oynanan tarihi derbiyi Fenerbahçe 6-0 kazandı.

O dönem Galatasaray'ın, Avrupa'daki başarılarının önünü açan bu erteleme kararları neden Fenerbahçe için uygulanmıyor?

Yoksa Fenerbahçe Yunan takımı mı? Gerçi Yunan takımı olsa zaten maç çoktan ertelenmişti!