Montella Kayserispor'u tebrik etti

Kayserispor'u 5-3 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti değerlendirdi.

Montella Kayserispor'u tebrik etti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor’u evinde 5-3 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ilk yarıda baktığınızda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç oldu. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama tabii ki de bu kadar fazla rakiplere de şans vermemek lazımdı. Onun da biraz hani üzgünüm ama genel olarak memnunum. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele verdiler bizimle. Ama bu galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz. İkinci yarıda da özellikle 5-3’ü aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda son 8 gündür 3 maça çıktık. Maçın ritmi de ister istemez biraz düştü ikinci yarı. Ayrıca maça sonradan giren oyuncularımızda hazır olduklarını ve görev verilmesi halinde çok iyi işler başaracaklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Giden otomobil ateş topuna döndü. Alev alev yanan otomobil küle döndü Güncel
Giden otomobil ateş topuna döndü. Alev alev yanan otomobil küle döndü
Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nu yanına alarak video paylaştı: Yiğitlerim Siyaset
Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nu yanına alarak video paylaştı: Yiğitlerim
Andrea Pirlo'dan flaş Galatasaray itirafı Spor
Andrea Pirlo'dan flaş Galatasaray itirafı
FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak Spor
FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım
Soylu’nun mitingi AKP’nin bitişinin resmi Yazarlar
Soylu’nun mitingi AKP’nin bitişinin resmi
Boey Beşiktaş'a odaklandı Spor
Boey Beşiktaş'a odaklandı