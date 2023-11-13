Montella: Türkiye'de herkes beni öpüyor!

Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'ta çıkan röportajında Türkiye günlerini anlattı.

Montella şunları söyledi:

- İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir.

- Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk.

- Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum.

- TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

- Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı.

- Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim.