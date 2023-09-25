Moody's, ABD'de hükümetin olası "kapanmasının" kredi profiline olumsuz etkileri konusunda uyardı

Moody’s, ABD’de federal hükümetin kapanması durumunda kredi değerlendirmesinin olumsuz etkileneceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Moody's, ABD'de hükümetin olası "kapanmasının" kredi profiline olumsuz etkileri konusunda uyardı

Kredi derecelendirme kuruluşu, 22 Ekim’de yapılacak genel seçimlere yönelik kampanya sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaşmaya vardı.

Kapanma ekonomiyi aksatacak

Moody’s’ten yapılan açıklamada, ABD federal hükümetinin, eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğü ifade edildi. Açıklamada, kapanmanın ekonomik etkisinin muhtemelen kısa ömürlü olacağı ancak uzun sürmesi durumunda ekonominin geneli üzerindeki etkilerin de olumsuz olacağı kaydedildi.

Kredi profili zayıflayacak

Açıklamada, kapanmanın, ABD için kredi açısından olumsuz bir durum oluşturacağına değinildi. Açıklamada, “Kısa süreli bir kapanmanın ekonomiyi aksatması muhtemel olmasa da bu durumun ABD’nin kurumsal ve yönetişim gücünün son yıllarda vurgulanan zayıflığının altını çizeceği” belirtildi.

Bazı kuruluşlar daha çok etkilenecek

Açıklamada, kapanmanın muhtemelen en büyük sonuçları, gelirleri veya borç ödemeleri federal fonlara bağlı olan kuruluşlar ile Washington DC bölgesi ekonomisine yoğun şekilde maruz kalan kuruluşlar için doğuracağı bildirildi.

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