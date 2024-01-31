Mor soğan nelere iyi gelir?

İŞTE MOR SOĞANIN BAZI FAYDALARI:

Kalp sağlığını korur. Kolesterolü ve kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasını önleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltıyor.

Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. İçerdiği kuersetin ve sülfürik bileşikler sayesinde mide, bağırsak, akciğer ve meme kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Diyabeti düzenler. Soğan özü, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Ülseri önler. Soğan, vücuttaki serbest radikalleri temizler ve mide ülserine neden olan bakterilerin gelişmesini engeller.

Ağız sağlığını geliştirir. Soğan, diş çürümelerini ve oral enfeksiyonları önlemek için doğal bir antibiyotiktir.

Çiğ soğan çiğnemek, ağız ve boğazdaki mikropları öldürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğandaki fitokimyasallar, vücudu hastalıklara ve toksinlere karşı korur. Ayrıca bağırsaklardaki faydalı bakterilerin oranını artırır.

Solunum sorunlarını tedavi eder. Soğan, balgam ve tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olur. Soğan suyu, bal ve esmer şeker karıştırılarak öksürük şurubu yapılabilir.

Mor soğanın faydalarından yararlanmak için hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Ancak çiğ soğanın daha fazla antioksidan içerdiğini unutmayın. Mor soğanın tadı biraz keskin olduğu için salatalarda veya turşu olarak kullanmak daha iyi olabilir.