Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'den duygulandıran 'Cumhuriyet' paylaşımı

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutluyor.

29 Ekim için tüm yurtta çeşitli etkinlikler organize edilirken; aralarında ünlülerin de bulunduğu sosyal medya kullanıcıları, yaptıklarını paylaşımlarla da Atatürk'ü ve Cumhuriyeti anıyor.

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü müzisyen, Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun Tekin oldu.

DUYGULANDIRAN '100. YIL' PAYLAŞIMI

Kişisel Instagram hesabından Atatürk'ün bir fotoğrafını paylaşan Tekin, "Bence Cumhuriyet bir marş değil, henüz yazımı bitmemiş bir şarkıdır. Ve ben o şarkıya hala büyük aşkla talibim" dedi.

Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anlaşmak, uzlaşmak, mücadele, direnmek, yenilgi, barış gibi kavramların ne ifade ettiğini yıllar geçtikçe biraz daha iyi anlayan her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı gibi, güzel ülkemin tüm insanlarının önce birlikte, insan onuruna yaraşır biçimde yaşamayı talep etmekte, sonra, önünde herkesin eşit olduğu yasalara sahip olmakta, ve en önemlisi, bu dünyadaki hayatımızı coşkulu, neşeli, mutlu geçirmenin mümkün ve doğru olduğu konusunda anlaşmalarını dilerim.

Bence cumhuriyet bir marş değil, henüz yazımı bitmemiş bir şarkıdır. Ve ben o şarkıya hala büyük aşkla talibim.

Bu güzelim şarkıyı yazmaya başlayan sevgili Atatürk’ü ve cumhuriyete emek veren herkesi; ama bugün en çok, bu coğrafyada, o şartlar içinde, laik bir cumhuriyet kurmayı hayal edip bunu başaran canım Atatürk’ü; mahcup ve kararlı bir irade ile; cehennemin ortasında bile yüzümüzü güldürüp gözümüzü ıslattığı her an için sonsuz saygıyla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.”