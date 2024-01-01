Akaryakıt ve alkole dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Akaryakıt ve alkole dev zam geliyor. Tarih belli oldu
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl yeni yılda gelecek zamları açıkladı. Bingöl, zamların bitmeyeceğini söyledi.

Asgari ücrete gelen zam ve yeniden değerleme oranındaki artışla birlikte zamlar peş peşe geliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye 3 Ocak’tan itibaren 3 lira zam gelmesi beklenirken köprü ve otoyollara da zam geliyor.

Öte yandan özellikle akaryakıt, tütün ve alkollü ürünlere yüzde 25’lik ÖTV zammı bekleniyor. Zam, 6 aylık ÜFE artışı çerçevesinde gelecek.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl yeni yılda zamların süreceğini söyledi. ÜFE’deki 6 aylık artışa dikkat çeken Bingöl, “"Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek” dedi.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık %25’in üzerinde zam gelecektir. Şimdiden iyi yıllar dilerim…”

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