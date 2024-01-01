Akaryakıt ve alkole dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Asgari ücrete gelen zam ve yeniden değerleme oranındaki artışla birlikte zamlar peş peşe geliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye 3 Ocak’tan itibaren 3 lira zam gelmesi beklenirken köprü ve otoyollara da zam geliyor.

Öte yandan özellikle akaryakıt, tütün ve alkollü ürünlere yüzde 25’lik ÖTV zammı bekleniyor. Zam, 6 aylık ÜFE artışı çerçevesinde gelecek.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl yeni yılda zamların süreceğini söyledi. ÜFE’deki 6 aylık artışa dikkat çeken Bingöl, “"Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek” dedi.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık %25’in üzerinde zam gelecektir. Şimdiden iyi yıllar dilerim…”