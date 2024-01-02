At yarışı bahislerine zam: Zam yağmurundan hipodromlar da nasibini aldı

Yeni yılın ilk gününde pek çok kaleme de zam geldi.

Son olarak, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) de müşterek bahis oyunları birim fiyatlarına zam yaptı.

TJK tarafından açıklanan yeni tarife şu şekilde:

6’lı Ganyan birim fiyatları: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli yarışlarında 40 kuruş,

Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa yarışlarında 30 kuruş,

Yurtdışı yarışlarda: 30 kuruş,

5’li Ganyan birim fiyatı: 50 kuruş,

4’lü Ganyan birim fiyatı: 75 kuruş,

3’lü Ganyan birim fiyatı: 1 TL,

7’li Plase birim fiyatı: 75 kuruş,

Sıralı 5’li Bahis birim fiyatı: 50 kuruş,

Tabela Bahis oyununda birim fiyat: 60 kuruş,

Sıralı 3’lü Bahis birim fiyatı: 70 kuruş

Öte yandan tüm oyunlarda asgari iştirak bilet bedeli de 10 liraya yükseldi.

MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ

2023’ün mayıs ayıda 6’lı Ganyan ve 5’li Ganyan oyunlarının birim fiyatları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli yarışlarında 20 Kuruş’a,

Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa ve yurtdışı yarışlarında 16 Kuruş’a yükseltilmişti.