At yarışı bahislerine zam: Zam yağmurundan hipodromlar da nasibini aldı

Kaynak: Haber Merkezi
At yarışı bahislerine zam: Zam yağmurundan hipodromlar da nasibini aldı
Türkiye Jokey Kulübü, müşterek bahis oyunları birim fiyatlarına zam yaptı.

Yeni yılın ilk gününde pek çok kaleme de zam geldi.

Son olarak, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) de müşterek bahis oyunları birim fiyatlarına zam yaptı.

TJK tarafından açıklanan yeni tarife şu şekilde:

6’lı Ganyan birim fiyatları: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli yarışlarında 40 kuruş,

Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa yarışlarında 30 kuruş,

Yurtdışı yarışlarda: 30 kuruş,

5’li Ganyan birim fiyatı: 50 kuruş,

4’lü Ganyan birim fiyatı: 75 kuruş,

3’lü Ganyan birim fiyatı: 1 TL,

7’li Plase birim fiyatı: 75 kuruş,

Sıralı 5’li Bahis birim fiyatı: 50 kuruş,

Tabela Bahis oyununda birim fiyat: 60 kuruş,

Sıralı 3’lü Bahis birim fiyatı: 70 kuruş

Öte yandan tüm oyunlarda asgari iştirak bilet bedeli de 10 liraya yükseldi.

MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ

2023’ün mayıs ayıda 6’lı Ganyan ve 5’li Ganyan oyunlarının birim fiyatları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli yarışlarında 20 Kuruş’a,

Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa ve yurtdışı yarışlarında 16 Kuruş’a yükseltilmişti.

İlgili Haberler
Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber
Akaryakıt ve alkole dev zam geliyor. Tarih belli oldu
Yeni yılın zam listesi. A'dan Z'ye hepsine yağmur gibi yağdı
Zammın adını değiştirdiler. Devletin kanalı TRT de bunu yaparsa
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
Benzin, motorin ve LPG'ye yeni yılın ilk zammı geliyor. Depoları doldurun
Son Haberler
Kassam Tugayları: Gazze’de 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü Dünya
Kassam Tugayları: Gazze’de 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü
Doğalgaz borusu patladı, mahalleli ayağa kalktı Yaşam
Doğalgaz borusu patladı, mahalleli ayağa kalktı
İçişleri Bakanlığı önünde 'saldırı' alarmı: 'Dur' ihtarına uymadı, polis vurdu Gündem
İçişleri Bakanlığı önünde 'saldırı' alarmı: 'Dur' ihtarına uymadı, polis vurdu
İsrail’den geri adım: Binlerce asker Gazze'den çekiliyor Dünya
İsrail’den geri adım: Binlerce asker Gazze'den çekiliyor
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Yaşam
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Emre Belözoğlu 'Fatih Terim Fonu' hakkındaki sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm Gündem
Emre Belözoğlu 'Fatih Terim Fonu' hakkındaki sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm