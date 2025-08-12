Morata'nın skandal iddiası sonrası Galatasaray harekete geçti!

Kaynak: Haber Merkezi
Morata'nın skandal iddiası sonrası Galatasaray harekete geçti!

Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata, sarı-kırmızılı yönetim ile ilgili iddialarda bulunmuştu. İspanyol oyuncunun açıklamaları sonrası kulüp tarafından dikkat çeken bir hamle yapıldı.

Galatasaray ile Alvaro Morata arasındaki ayrılık sonrası gerilim, sosyal medyaya da yansıdı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Milan'a geri dönen Alvaro Morata, ayrılık sonrası yaptığı veda mesajında kulüp yönetimini hedef alan sözler kullanmıştı. İspanyol golcü, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını, maaş ve sözleşme haklarının eksik ödendiğini iddia etmişti.

Galatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilirGalatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilir

r.jpeg

Ve transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyorVe transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor

GALATASARAY ALVARO MORATA'YI TAKİPTEN ÇIKARDI

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı flaş bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.

Morata, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ederken, yönetimi "verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle eleştirmiş, İstanbul ve Galatasaray taraftarlarının ise kalbinde her zaman özel bir yer tutacağını vurgulamıştı.

Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası olduNe Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandıHerkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Son Haberler
Bilecik Belediyesi daha düzenli ve sürdürülebilir bir kent görünümü için çalışıyor
Bilecik Belediyesi daha düzenli ve sürdürülebilir bir kent görünümü için çalışıyor
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...