Morata'nın skandal iddiası sonrası Galatasaray harekete geçti!

Galatasaray ile Alvaro Morata arasındaki ayrılık sonrası gerilim, sosyal medyaya da yansıdı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Milan'a geri dönen Alvaro Morata, ayrılık sonrası yaptığı veda mesajında kulüp yönetimini hedef alan sözler kullanmıştı. İspanyol golcü, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını, maaş ve sözleşme haklarının eksik ödendiğini iddia etmişti.

GALATASARAY ALVARO MORATA'YI TAKİPTEN ÇIKARDI

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı flaş bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.

Morata, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ederken, yönetimi "verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle eleştirmiş, İstanbul ve Galatasaray taraftarlarının ise kalbinde her zaman özel bir yer tutacağını vurgulamıştı.

