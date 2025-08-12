Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Galatasaray yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da şampiyonluğa oynuyor. Sarı-kırmızılıların, sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, sadece sahada değil, istatistiklerde de rekor kırdı. Sane'nin İstanbul'a geliş yayını, YouTube tarihinin futbol kulüpleri bazında en çok izlenen canlı yayını oldu.

LEROY SANE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Geçtiğimiz ay yapılan canlı yayında Sane'nin İstanbul'a inişi, 3,2 milyon anlık izleyiciye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki eski lider, 2,2 milyon anlık izlenmeyle Barcelona–Seoul FC hazırlık maçıydı. Listede her kulüpten yalnızca bir etkinlik değerlendirmeye alındı.

MBAPPE'Yİ DE MOURINHO'YU DA OSIMHEN'İ DE GERİDE BIRAKTI

Sane'nin İstanbul'a iniş yayını, Real Madrid'in dünya çapında ses getiren Kylian Mbappé tanıtımını da geride bıraktı.



İlk 10'da Türkiye'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişi 6. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın bir diğer transferi Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise 2.1 milyon anlık izlenme rakamına ulaşmasına rağmen, her kulüpten sadece en yüksek izlenme alan etkinlik dahil edildiği için listede yer bulamadı.

