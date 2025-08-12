Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Leroy Sane, rekor kırdı. Alman oyuncu, YouTube tarihinin futbol kulüpleri bazında anlık izlenme sayısı olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Galatasaray yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da şampiyonluğa oynuyor. Sarı-kırmızılıların, sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, sadece sahada değil, istatistiklerde de rekor kırdı. Sane'nin İstanbul'a geliş yayını, YouTube tarihinin futbol kulüpleri bazında en çok izlenen canlı yayını oldu.

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandıHerkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

LEROY SANE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Geçtiğimiz ay yapılan canlı yayında Sane'nin İstanbul'a inişi, 3,2 milyon anlık izleyiciye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki eski lider, 2,2 milyon anlık izlenmeyle Barcelona–Seoul FC hazırlık maçıydı. Listede her kulüpten yalnızca bir etkinlik değerlendirmeye alındı.

Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

p.jpeg

O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!

MBAPPE'Yİ DE MOURINHO'YU DA OSIMHEN'İ DE GERİDE BIRAKTI

Sane'nin İstanbul'a iniş yayını, Real Madrid'in dünya çapında ses getiren Kylian Mbappé tanıtımını da geride bıraktı.

İlk 10'da Türkiye'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişi 6. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın bir diğer transferi Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise 2.1 milyon anlık izlenme rakamına ulaşmasına rağmen, her kulüpten sadece en yüksek izlenme alan etkinlik dahil edildiği için listede yer bulamadı.

Süper Kupa sahibini buluyor! PSG ile Tottenham karşı karşıyaSüper Kupa sahibini buluyor! PSG ile Tottenham karşı karşıya

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"

Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...

Son Haberler
Karadağ'da enflasyon hızlandı
Karadağ'da enflasyon hızlandı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber