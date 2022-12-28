﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya, Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları arasında üçlü görüşme yapıldı. Suriye krizi, mülteci sorununun çözümü ve Suriye'deki aşırılık yanlısı gruplarla mücadelenin ortak çabaları tartışıldı" denildi.

Tarafların bu müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toplantının ardından taraflar bu formatta yürütülen diyaloğun yapıcı niteliği, Suriye ve bölgedeki durumun bir bütün olarak daha da istikrara kavuşturulması amacıyla devam ettirilmesi ihtiyacına dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

MSB TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

MSB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır."