28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama

Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama

Rusya ev sahipliğini yaptığı Türkiye Suriye görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:10
Takip Et

Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama

Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
+
Aa
-

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya, Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları arasında üçlü görüşme yapıldı. Suriye krizi, mülteci sorununun çözümü ve Suriye'deki aşırılık yanlısı gruplarla mücadelenin ortak çabaları tartışıldı" denildi.

Tarafların bu müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toplantının ardından taraflar bu formatta yürütülen diyaloğun yapıcı niteliği, Suriye ve bölgedeki durumun bir bütün olarak daha da istikrara kavuşturulması amacıyla devam ettirilmesi ihtiyacına dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

MSB TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

MSB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
2
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
4
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Moskova'dan Türkiye Suriye görüşmesi hakkında ilk açıklama
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.