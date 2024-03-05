Sabah programlarına çıkıyordu MOSSAD ajanı çıktı. Victoria ile irtibat kurmuş

Sabah saatlerinde MİT ve Emniyet ortak operasyonu ile yakalanan 7 şahıstan birisinin eski kamu görevlisi ve sabah programlarının müdavimi olan Hamza Turan Ayberk olduğu belirlendi. MİT’in yaptığı çalışmalar kapsamında özel dedektiflik yapan Hasan Turan Ayberk’in İsrail İstihbarat servisi MOSSAD’a para karşılığında bilgi sattığı ortaya çıktı.

Ayberk’in aldığı talimatlar doğrultusunda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu kişilerden oluşan bir ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD KENDİSİNİ BELGRAD’DA EĞİTTİ

İsrail istihbaratının Hasan Turan Ayberk ile Victoria kod adlı bir ajan ile irtibata geçtiği tespit edildi. Ayber, MOSSAD tarafından daha önceleri basit işlerde kullanıldığı tespit edildi.

2019 yılında ise Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi ve kendisi MOSSAD’ın talimatı ile gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Takibe düşmemek için ise ödemelerini kripto paralar ile aldı.

TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.